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Фукин Андрей Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фукин
Имя
Андрей
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7769. ФУКИН, АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ, 17 л., Гр. Тамбовск. у., Красносвободск. в., с. Арапова,; Н. С. 3 р-на Тамбовск. у., Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 18 дек. 919.

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