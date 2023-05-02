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Усанов Иосиф Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Усанов
Имя
Иосиф
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
11 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 349
Источник
Скан
Оригинальная запись
12876. Усанов Иосиф Терентьевич, 32 л., Сталинградск. г., Ленинск. у., г. Верх.-Ахтубы. Сталинградск. Губсуд. Ст. ст. 142, 185, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 11 авг. 926.

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