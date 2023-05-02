Усанов Иосиф Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усанов
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12876. Усанов Иосиф Терентьевич, 32 л., Сталинградск. г., Ленинск. у., г. Верх.-Ахтубы. Сталинградск. Губсуд. Ст. ст. 142, 185, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 11 авг. 926.
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