Гасан-Оглы Гусейн-Гаджи
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гасан-Оглы
- Имя
- Гусейн-Гаджи
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45991. ГАСАНЪ-ОГЛЫ, ГУСЕЙНЪ-ГАДЖИ. К. Сурмалин. у., с. Даза, 27 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135, 148, 149, 2 ч. 1455 и 1456 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 24 Мая 905.
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