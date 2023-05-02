Оун Густав Михкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оун
- Имя
- Густав
- Отчество
- Михкелев
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97414. ОУНЪ, ГУСТАВЪ МИХКЕЛЕВЪ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Везенбергск. у., Вакск. в.; — Ревельск. О. С., 7 Дек. 910, 169, 170¹ и 172 М., 152, 13 и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 5 л. Исп. 11 Іюня 911. | 905 41977 1642 У. | 903 72441 170¹ М.
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