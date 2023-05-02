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Андрушкевич Степан Станиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрушкевич
Имя
Степан
Отчество
Станиславов
Дата исполнения приговора
15 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129520. андрушкевичъ, Степанъ Станиславовъ. Мщ. пос. Магнушевъ, Козеницк. у., 15 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. г. Ленчицы 15 Авг. 909, 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Авг. 909.

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