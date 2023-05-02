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Царегородцева София Сидоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царегородцева
Имя
София
Отчество
Сидоровна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
30120. ЦАРЕГОРОДЦЕВА, СОФИЯ СИДОРОВНА, 38 л. Гр. Яранск. у., Кадамск. в., д. Шанешкиной; — Н. С. 11 уч. Яранск. у. Изготовл. самог., лиш. св. 1 г. условно.

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