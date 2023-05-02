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Обросов Гавриил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Обросов
Имя
Гавриил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
27280. ОБРОСОВ, ГАВРИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 34 л. Гр. Верхотурск. у., Меркушинск. в., д. Морозовой; — Н. С. 6 уч. Верхоторск. у. Поджог, лиш. св. 5 л. Исп. 26 дек. 920.

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