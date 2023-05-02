Бубнов Андрей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бубнов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130358. БУБНОВЪ, АНДРЕЙ АЛЕКсѢевъ. К. Рязанск. у., Подвязьевск. в., д. Большого Щапова, 20 л., рд. въ г. Новгородѣ; — Тверск. О. С. 2 Сент. 909, 140, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 10 м. Исп. 6 Окт. 909. | 908 100458 1655 У. | 906 84580 169 М. | 908 1311 1655 У. | 906 9561 169 М.
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