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Бубнов Андрей Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бубнов
Имя
Андрей
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
130358. БУБНОВЪ, АНДРЕЙ АЛЕКсѢевъ. К. Рязанск. у., Подвязьевск. в., д. Большого Щапова, 20 л., рд. въ г. Новгородѣ; — Тверск. О. С. 2 Сент. 909, 140, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 10 м. Исп. 6 Окт. 909. | 908 100458 1655 У. | 906 84580 169 М. | 908 1311 1655 У. | 906 9561 169 М.

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