Власов Михаил Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21517. ВЛАСОВЪ, МИХАИЛЪ ФЕДОРОВЪ. К. изъ сс.—посел. Верхолен. у., Тутурск. в., д._ Наумовки, 48 л.;—Саратов. С. П., 2 ч. 132, 152, 13, 9 и 2 п. 2 ч. 312 У., тюр. 1 г. Исп. 17 Дек. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 121842. постанов. по слож. сь приг., напеч. въ 905 г. № 20670 и 904 г. № 77622 и по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 1948. 903 1415 1653 У. и У. О сс. | 95 87310 1647 У. | 902 50853 1659¹ У. | 92 38443 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 91 г. №№ 89917 и 77386. 98 86353 1654 У.
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