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Букин Григорий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Букин
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
26 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
878. Букин Григорий Николаевич, 23 л., Донецк. окр., г. Макеевки. В. Т. Сев.-Кавказск. В. О. Ст. ст. 2 ч. 3, 2 ч. 4. П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 26/ѴІІ—26.

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