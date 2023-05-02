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Докукин Василий Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Докукин
Имя
Василий
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46534. ДОКУКИНЪ, ВАСИЛІЙ СТЕПАновъ. К. Елабуж. у., Качкинск. в., д. Старой Семеновки, 21 Г.; — Г. С. г. Елабуги, 4 и 8 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Мая 905.

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