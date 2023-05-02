Трещев Афанасий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трещев
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140118. ТРЕЩЕВЪ, АФАНАСІЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Мценск. у., Воинск. в., д. Казначеева, 19 л.; — Г. С. пос. Юзовки Бахмутск. у., 169, 5 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Марта 909.
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