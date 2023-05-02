Лихарев Михаил Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лихарев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25988. ЛИХАРЕВ, МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, 27 л. Гр. Угличск. у., Микляевск. в., с. Лучинского; — Н. С. Сокольническ. р. угол. отд. г. Москвы. Должн. прест., пр. р. 1 г., с зач. 1 м. и 17 д. пр. з. Исп. 7 июля 920.
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