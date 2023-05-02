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Куличкин Алексей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куличкин
Имя
Алексей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
06 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
16415. КУЛИЧКИН, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л. Гр. Тутаевск. у., Сандыревск. в., с. Копосова; — Н. С. Басманн. р., Владимирск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. пр. з. Исп. 6 марта 920.

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