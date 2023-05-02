Семенов Иван Терентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Терентьев
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50371. СЕМЕНОВЪ, ИВАНЪ ТЕРЕНТЬЕВЪ. К. Сарапульск. у., Дебесск. в., д. Нижней Пыхты, 45 л.; — Сарапульск. У. С., 6 п. 13 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 16 Дек. 904.
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