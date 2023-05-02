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Горошенкина-Баринова Ксения Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горошенкина-Баринова
Имя
Ксения
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
25 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1737. Горошенкина-Баринова Ксения Николаевна, 28 л., Юрьевецк. у., Боярск. в. Н. С. 1 уч. Юрьевецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ѴІІ—26.

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