Мир-Юсуфов Мир-Гафур
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мир-Юсуфов
- Имя
- Мир-Гафур
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105398. МИРЪ-ЮСУФОВЪ, МИРЪ-ГАфуръ, 30 л. Перс-под., рд. въ Персіи; — Ташкентск. С. П., 25 Апр. 911, 152¹, 18 и 1651 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 27 Іюля 911.
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