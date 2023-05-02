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Архипов Терентий Нестерович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Терентий
Отчество
Нестерович
Дата исполнения приговора
17 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
334. АРХИПОВ, ТЕРЕНТИЙ НЕСТЕРОВИЧ, 45 л. Гр. Суздальск. у., Гавриловск. в., с. Непотягова; — Н. С. 6 уч. Суздальск. у. Кража, лиш. св. 1 г. из него 9 м. условно. Исп. 17 апр. 919.

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