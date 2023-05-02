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Симинеев Хайрул Бахтияров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симинеев
Имя
Хайрул
Отчество
Бахтияров
Дата исполнения приговора
28 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
35449. СИМИНѢЕВЪ, ХАЙРУЛЪ БАХТІЯровъ. К. Касимов. у., Татарск. в., с. Стараго Посада, 41 г.; — М. С. 9 уч. Ростов. (н. /Д) окр. (во 2 р.), 169, 7 и 8 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 80 дн. Исп. 28 Марта 905. | 902 7649 173 М.

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