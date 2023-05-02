Агиевич Федор Прохоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агиевич
- Имя
- Федор
- Отчество
- Прохоров
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31201. АГІЕВИЧЪ, ФЕДОРЪ ПРОХОРОВЪ (онъ же Огіевичъ, Огіевъ и Аггіевичъ), 24 л. К. Мозырск. у., Житковичск. в., д. Пуховичей; — Минск. О. С., 26 Окт. 910, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 115127, каторж. раб. 12 л. Исп. 22 Нояб. 910. 908 111175 170 М. | 906 40857 169 М.
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