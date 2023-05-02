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Разаренов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разаренов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
28046. РАЗАРЕНОВ, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 48 л. Гр. Ряжск. у., Троице-Лесуновск. в., с. Троицы; — Р. Т. г. Рязани. Укрывательство, пр. р. 3 г. Исп. 25 нояб. 920.

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