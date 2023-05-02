Зелинский Андрей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зелинский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 94
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46883. ЗЕЛИНСКІЙ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬевъ. Мщ. г. Кременчуга, 23 л., рд. въ Пустовойтовск. в. и с., Кременчуг. у.; — Полтав. О. С. (во 2 р.), 114 и 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 10 м. Исп. 17 Мая 905. | 903 32001 170¹ М.
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