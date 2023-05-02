Дулаев Эльбуздуко Шошломов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дулаев
- Имя
- Эльбуздуко
- Отчество
- Шошломов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46604. ДУЛАЕВЪ, ЭЛЬБУЗДУКО ШОШломовъ. Под. с., 22 л., рд. Владикавказск. окр., въ с. Ларсѣ, прип. Моздокск. отд., въ с. Веселомъ; — Владикавказ. О. С., 114, 134, 135, 1630 и 1632 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 11 Іюня 905.
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