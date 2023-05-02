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Дулаев Эльбуздуко Шошломов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дулаев
Имя
Эльбуздуко
Отчество
Шошломов
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
46604. ДУЛАЕВЪ, ЭЛЬБУЗДУКО ШОШломовъ. Под. с., 22 л., рд. Владикавказск. окр., въ с. Ларсѣ, прип. Моздокск. отд., въ с. Веселомъ; — Владикавказ. О. С., 114, 134, 135, 1630 и 1632 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 11 Іюня 905.

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