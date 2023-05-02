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Мотягин Константин Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мотягин
Имя
Константин
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4852. Мотягин Константин Николаевич, 19 л. Гр. г. Коврова; — Н. С. 3 уч. г. Владимира. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 23 авт. 919.

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