Шульгин Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шульгин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 380
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13192. ШУЛЬГИН ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 16 л., г. Астрахани. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. ст. 16, 183, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 8/ѴІІ—26.
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