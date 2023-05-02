Жаринов Василий Ионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жаринов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ионов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46733. ЖАРИНОВЪ, ВАСИЛІЙ ІОНОВЪ. К. Лаишев. у., в. и с. Анатыша, 20 л.; — М. С. 5 уч. г. Казани, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Мая 905.
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