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Жаринов Василий Ионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жаринов
Имя
Василий
Отчество
Ионов
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46733. ЖАРИНОВЪ, ВАСИЛІЙ ІОНОВЪ. К. Лаишев. у., в. и с. Анатыша, 20 л.; — М. С. 5 уч. г. Казани, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Мая 905.

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