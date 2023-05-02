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Иванова Анна Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Анна
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
30 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
4510. Иванова Анна Федоров., 31 г., Бельск. у., Нелидовск. в., пс. Нелидова. Смоленск. Г. С. Ст. ст. 17, 153, л. с. 4 г. 30 апр. 927.

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