Борисов Кузьма Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1425. Борисов Кузьма Иванов., 59 л., Тейковск. у., Лежневск. в. и с. Н. С. 3 уч. Тейковск. у. Ст. ст. 168, 170, л. с. 6 м., п. п. 1 г. 30 июня 927.
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