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Орлов Василий Сидоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлов
Имя
Василий
Отчество
Сидоров
Дата исполнения приговора
07 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
49362. ОРЛОВЪ, ВАСИЛІЙ СИДОРОВЪ. К. Тарусск. у., Высокинск. в., с. Николо-Бора, 19 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 10 п. 129, 140, 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 7 Марта 905. | 902 76373 169 М. | 901 76250 169 М.

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