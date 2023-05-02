Орлов Василий Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орлов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49362. ОРЛОВЪ, ВАСИЛІЙ СИДОРОВЪ. К. Тарусск. у., Высокинск. в., с. Николо-Бора, 19 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 10 п. 129, 140, 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 7 Марта 905. | 902 76373 169 М. | 901 76250 169 М.
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