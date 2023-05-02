Шашкин Григорий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шашкин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 461
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141504. ШАШКИНЪ, ГРИГОРІЙ НИКОЛАЕВЪ. К. Курск. у., Рышковск. в., д. Токаревки, 23 л., рд. въ г. Курскѣ; — Курск. О. С. 10 Сент. 909, 9, 1 ч. 1655 и 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 4 Нояб. 909. | 906 53890 172 М. | 906 67352 169 М.
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