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Бебеева Прасковья Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бебеева
Имя
Прасковья
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
797. БЕБЕЕВА, ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА, 35 л. Гр. Ростовск. у., Скнятиновск. в., д. Короваева; — П. С. 6 р. Ростовск. у. Дача взятки, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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