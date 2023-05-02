Беккер Лейзер Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беккер
- Имя
- Лейзер
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100855. БЕККЕРЪ, ЛЕЙЗЕРЪ МОИСЕевъ (онъ же Борекъ), 41 г. Сс.-пос. Баргузин. у., Читканск. в., рд. Блонск. у., гм. Висонтовская, въ с. Биснетки; — Читинск. О. С., 21 Февр. 911, 285 и 1 ч. 286 У. и У. о сс., тюр. 4 м. Исп. 29 Апр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 15018. | 903 75745 1454 У. | 87 67906 1647 У. | 95 г. Иркутск. Губ. С., 1641 и 1654 У. и У. осс., каторж. раб. 6 л. | 89 49873 1655 У. | 84 16783 169 М.
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