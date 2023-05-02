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Баубин Мария Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баубин
Имя
Мария
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45151. БАУБИНЪ, МАРІЯ ИВАНОВА. К. Новоалександров. у., Солокск. в., д. Праткуновъ, 45 л., рд. т. же у. и в., въ д. Ракянахъ; — Новоалександров. У. С., 1 и 3 п. 171 и 176 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 4 Іюня 905.

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