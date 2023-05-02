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Спиридонов Сергей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Спиридонов
Имя
Сергей
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
29144. СПИРИДОНОВ, СЕРГЕЙ, 59 л. Гр. Юхновск. у., Ильи-Жаденск. в., д. Сидорят; — Н. С. 4 уч. Юхновск. у. Контр-революц. дейст., лиш. св. 6 м. условно, с лиш. пр. 6 м. Исп. 1 2 дек. 920.

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