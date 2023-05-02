Осипова Наталия Осиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипова
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Осиповна
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17867. ОСИПОВА, НАТАЛИЯ ОСИПОВНА, 60 л. Гр. Краснохолмск. у., Юрьевск. в., д. Горки; — Н. С. 4 р. Краснохолмск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 8 авг. 920.
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