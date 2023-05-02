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Салихов Шарафутдин Харис

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салихов
Имя
Шарафутдин Харис
Дата исполнения приговора
28 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
11430. Салихов Шарафутдин Харис, 20 л., Томск. г., Мариинск. у., Козеульск. в., д. Пограничной. Томск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 28 янв. 926.

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