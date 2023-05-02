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Максимов Василий Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Василий
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
25 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
26212. МАКСИМОВ, ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ, 28 л. Гр. Старорусск. у., Платовск. в., д. Слугина; — Н. С. 12 уч. Старорусск. у. Кража, лиш. св. 6 м., в т. ч. ⅔ условно. Исп. 25 февр. 920.

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