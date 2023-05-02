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Санько Семен Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Санько
Имя
Семен
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
07 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
10833. Санько Семен Кондратьев., 49 л., Гомельск. г., Речицк. у., Юровичск. в., д. Хобное. Гомельск. Г. С. Ст. 197 (ст. р.), л. с. 2 г. 7 янв. 927.

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