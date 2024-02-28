Ковалевский Болеслав Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалевский
- Имя
- Болеслав
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3714. КОВАЛЕВСКІЙ, БОЛЕСЛАВЪ ОСИповъ. лиш. ОС. пр. ИЗЪ К. Новогруд. у., Жуховичск. в., с. Долматовщины, 27 л., рд. въ г. Минскѣ; — Минск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 у., арест. отд. 2 ½ г. Исп. 19 Окт. 906. | 905 3878 1655 У. | 99 41555 170 М.|902 44831 1655 У. | 98 11304 169 М.|
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