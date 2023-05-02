Цыплаков Марк Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыплаков
- Имя
- Марк
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11586. ЦЫПЛАКОВ, МАРК МИРОНОВИЧ, 21 г. Гр. Ряжск. у., в. и с. Марчиковск.; — Н. С. 2 уч. Лабинск. отд. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 2 нояб. 920.
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