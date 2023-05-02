Абрамов Дмитрий Аврамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Аврамов
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129260. АБРАМОВЪ, ДМИТРІЙ АВРАмовъ. К. Бѣжецк. у., Селищенск. в., д. Новаго, 19 л.; — У. Чл. Ярослав. О. С. по Ростов. у. 9 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 17 Сент. 909.
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