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Лагутин Григорий Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лагутин
Имя
Григорий
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
16 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
66328. ЛАГУТИНЪ, ГРИГОРІЙ ЕГОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Дмитріев. у., Селинск. в., с. Силина, 25 л.; — Кіевск. О. С, 149, 152 и 1642 У., арест. отд. 5 л. Исп. 16 Іюня 907. | 904 42746 1655 У. | 900 58678 172 М. | 901 4249 169 М. | 98 37343 169 М.

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