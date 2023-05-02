Лагутин Григорий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лагутин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66328. ЛАГУТИНЪ, ГРИГОРІЙ ЕГОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Дмитріев. у., Селинск. в., с. Силина, 25 л.; — Кіевск. О. С, 149, 152 и 1642 У., арест. отд. 5 л. Исп. 16 Іюня 907. | 904 42746 1655 У. | 900 58678 172 М. | 901 4249 169 М. | 98 37343 169 М.
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