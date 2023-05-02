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Гулюватый Филипп Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гулюватый
Имя
Филипп
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
06 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
64342. гулюватый, Филиппъ Іосифовъ. К. Черкасск. у., Ротмистровск. в., с. Калиновой, 43 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 6 Апр. 907.

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