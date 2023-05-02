Гулюватый Филипп Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулюватый
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64342. гулюватый, Филиппъ Іосифовъ. К. Черкасск. у., Ротмистровск. в., с. Калиновой, 43 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 6 Апр. 907.
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