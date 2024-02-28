Марфин Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марфин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96392. МАРФИНЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕНОВЪ, 19 л. К. Лукоянов. у., Ново-Слободск. в., с. Яза; — Нижегород. О. С., 21 Апр. 911, 140 и 2 п. 1 ч. 1643 У., тюр. 8 м. Исп. 15 Іюня 911. | 910 22100 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.