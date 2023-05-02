Брагин Егор Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брагин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130303. БРАГИНЪ, ЕГОРЪ АНДРЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Камышинск. у., Тарасовск. в., х. Крячкова, 47 л.; — Саратов. О. С., 134, 135, 149, 152, 294 и и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 22 Сент. 909. | 906 54021 1655 У. | 93 41047 169 М. | 94 38524 170 М.
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