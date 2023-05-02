Королева Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16084. КОРОЛЕВА, АННА ИВАНОВНА, 52 л. Гр. Великолуцк. у., Вязовск. в., д. Хозойки; — Н. С. 2 Городск. р. 1 отд, г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 17 дек. 920.
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