Трембач Антон Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трембач
- Имя
- Антон
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140108. ТРЕМБАЧЪ, АНТОНЪ ЛЕОНТЬЕВЪ. К. Чигирин. у., Златопольск. в., с. Межигорки, 24 л., рд. т. же у. и в., въ м. Златополѣ; — М. С. 4 уч. Чигирин. окр. 24 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Окт. 909.
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