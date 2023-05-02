Белоусов Сергий Автономов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоусов
- Имя
- Сергий
- Отчество
- Автономов
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36295. БѢЛОУСОВЪ, СЕРГИЙ АВТОНОмовъ (онъ же Бѣлоусенко). К. Новооскольск. у., в. и д. Халани, 20 л.; — Новочеркасск. С. П., 9, 114, 140, 149, 152 и 2 ч. 1455 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 123261, приг. сей П. отъ 20 Мая 908 г. и напеч. въ 908 г. № 100758, тюр. 2 г. Исп. 14 Февр. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.