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Тумаркин Исаак Мееров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тумаркин
Имя
Исаак
Отчество
Мееров
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
Источник
Скан
Оригинальная запись
140204. ТУМАРКИНЪ, ИСААКЪ МЕЕРОВЪ. Мщ. г. Подольска, Москов. г., 36 л.; — М. С. 2 уч. г. Томска, 12 и 177 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Сент. 909.

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