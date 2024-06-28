Высочин Николай Тарасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Высочин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Тарасов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45910. ВЫСОЧИНЪ, НИКОЛАЙ ТАРАсовъ. К. изъ сс.-п. Каинск. у., Нижне-Каинск. в., д. Тагановой, 36 л., рд. Баталпашин. отд., въ с. Ивановкѣ; — Омск. С. П. (въ 3 р.), 134, 135 и 1 ч. 221 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 2 Апр. 905. | 95 87710 1088 У. | 91 118014 169 М.
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