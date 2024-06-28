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Высочин Николай Тарасов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Высочин
Имя
Николай
Отчество
Тарасов
Дата исполнения приговора
02 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45910. ВЫСОЧИНЪ, НИКОЛАЙ ТАРАсовъ. К. изъ сс.-п. Каинск. у., Нижне-Каинск. в., д. Тагановой, 36 л., рд. Баталпашин. отд., въ с. Ивановкѣ; — Омск. С. П. (въ 3 р.), 134, 135 и 1 ч. 221 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 2 Апр. 905. | 95 87710 1088 У. | 91 118014 169 М.

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